Pedro Machado: prefeitura ainda não recebeu propostas para a licitação do transporte coletivo

Blumenau 21/01/2017 | 11h01

A cerca de uma semana para o prazo final, a prefeitura de Blumenau ainda não recebeu nenhuma proposta efetiva de empresas ou consórcios interessados na nova licitação do transporte coletivo.

O presidente do Seterb, Carlos Lange, avalia o silêncio como estratégia, “para não abrir o jogo a eventuais concorrentes”. Ele acredita que os contatos vão se intensificar com a proximidade da data.

Por outro lado, Lange diz que o poder público já recebeu dois pedidos de esclarecimento técnico envolvendo o edital, um feito por investidores catarinenses e outro por gente de fora do Estado.

Até agora, as informações colhidas dão conta de que alguns grupos estariam visitando terminais e conversando com usuários. O prazo para o envio de propostas termina no dia 30. No mesmo dia serão abertos os envelopes.