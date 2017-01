Pedro Machado: polo cervejeiro de Blumenau se mobiliza para desenvolver máquinas de produção da bebida

Economia 14/01/2017 | 08h01

Blumenau já está consolidada no calendário de eventos do setor cervejeiro (além de festas como Oktober e Sommerfest, sedia festival, feira e concurso temáticos), conta com a primeira micromalteria especial do país, tem uma instituição de ensino especializada em cursos que envolvem a produção da bebida, abriga várias cervejarias reconhecidas e premiadas nacional e internacionalmente e, como cereja do bolo, ostenta o título de Capital Nacional da Cerveja.

O que mais falta para o município se tornar um polo completo do segmento? Para a Escola Superior de Cerveja e Malte, o próximo passo é fazer com que Blumenau seja reconhecida também como fornecedora de maquinário para produção.

O diretor da instituição, Carlo Enrico Bressiani, diz que cervejeiros caseiros até encontram equipamentos com mais facilidade em Santa Catarina, mas as cervejarias de maior porte, que demandam tecnologia mais moderna, ainda precisam recorrer a outros estados. Ele cita Bento Gonçalves (RS) como um dos polos deste nicho – por lá a cerveja pegou carona no vinho, cujo maquinário é parecido.

Atrair fabricantes específicos de outros estados para a região é um plano descartado – pelo menos por enquanto. A proposta inicial é aproveitar o potencial de indústrias locais que poderiam desenvolver as máquinas utilizadas na produção de cerveja. Por ora, o objetivo é plantar a ideia.

A instituição iniciou frentes de diálogo com sindicatos e associações de empresas a respeito e também avalia como o poder público poderia contribuir com o tema no futuro.