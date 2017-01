Pedro Machado: Oktoberfest 2017 pode ter chopeira que enche copo de baixo para cima

Economia 26/01/2017 | 21h55

A empresa paulista ChoppUP negocia com a Eisenbahn a vinda de uma novidade para a Oktoberfest 2017: uma chopeira que enche o copo de baixo para cima. A ideia foi desenvolvida pelo empresário Djalma Moreira, CEO do negócio.

As conversas com a patrocinadora oficial da festa germânica estão maduras – a cervejaria ainda finaliza estudos do custo-benefício das máquinas. Uma demonstração da “chopeira invertida” aconteceu na noite desta quinta-feira na Sommerfest.

Veja como funciona a ChoppUP:

De acordo com Moreira, o equipamento pode encher 10 copos de 400ml por minuto, com a vantagem de reduzir a praticamente zero o desperdício e de poupar uma boa necessidade de mão de obra para operá-lo, na comparação com as chopeiras tradicionais.

Também é possível configurar o nível do colarinho desejado e a quantidade de líquido a ser injetada. Como é toda automatizada, a chopeira informa em tempo real o volume do barril, agilizando a reposição.

Segundo o empresário, há apenas outros cinco fabricantes com tecnologia semelhante no mundo. A ChoppUP produz hoje 50 peças por mês, mas quer dobrar este número até março.