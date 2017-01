Pedro Machado: multinacional americana finaliza compra de divisão de negócios da Cremer

Empresas 24/01/2017 | 10h01

A multinacional Henry Schein concluiu a compra de uma participação majoritária na Dental Cremer, unidade de negócios da blumenauense Cremer focada em produtos odontológicos.

A transação já havia sido anunciada em fevereiro do ano passado. Na época foi divulgado que o negócio envolveria cifras aproximadas de R$ 240 milhões.

Em comunicado publicado em seu próprio site, a empresa americana diz que a Dental Cremer registrou vendas líquidas de cerca de US$ 145 milhões em 2016, atende quase 90 mil dentistas em todo o Brasil e tem mais de mil funcionários. Paulo Batista, então diretor-executivo da divisão, se junta à equipe da Henry Schein e continua à frente da operação na função de diretor administrativo.

“Juntos, estamos bem posicionados para crescer em um mercado, impulsionado pela expansão da classe média e o envelhecimento da população. Estamos ansiosos para combinar nossos recursos e identificar novas oportunidades que possam ajudar os profissionais do Brasil a realizar práticas bem sucedidas e oferecer cuidados de qualidade aos pacientes”, destacou Stanley Bergman, presidente da Henry Schein, no texto.

Com operações em 33 países, a Henry Schein é uma das maiores fornecedoras de produtos e serviços de saúde para profissionais de odontologia, saúde animal e médicos de consultório do mundo. Tem sede em Melville, conta com mais de 19 mil colaboradores e atende mais de um milhão de consumidores pelo planeta. Em 2015, atingiu um faturamento de US$ 10,6 bilhões.

A coluna entrou em contato com a Dental Cremer, mas não conseguiu conversar com um porta-voz da empresa para comentar o negócio.