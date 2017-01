Pedro Machado: mistério marca renovação na prefeitura de Blumenau

Política 14/01/2017 | 07h01

Das duas uma: ou o pessoal combinou de guardar segredo muito bem ou realmente não há definição. O fato é que a renovação do colegiado do governo de Blumenau, que o prefeito Napoleão Bernardes (PSDB) prometeu anunciar no início de fevereiro, ainda é um mistério.

A única mudança concretizada até agora foi a ida de Alexandro Fernandes, que estava na Secretaria da Fazenda, para o Samae. O motivo: Valdair Matias, então presidente da autarquia, é pai de Alexandre Matias (PSDB), vereador empossado no início do ano. A saída dele impede acusações de nepotismo. No lugar de Fernandes assumiu interinamente César Poltronieri, que ocupava a função de diretor de Arrecadação da pasta e é servidor de carreira.

Os atuais titulares estão com o discurso alinhado. Questionados se ficam ou se saem, dizem não saber. Nos bastidores, muitos admitem o desejo de continuar. As especulações correm soltas, ainda mais pela complexidade da engenharia necessária para abrigar e satisfazer as 12 legendas da coligação que reconduziu o prefeito para mais quatro anos de mandato. Novos sinais devem surgir com o retorno do tucano. Napoleão passa férias nos Estados Unidos e retoma as atividades no dia 23.