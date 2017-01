Pedro Machado: Justiça nega pedido do Consórcio Siga para suspender licitação do transporte coletivo de Blumenau

Ônibus 24/01/2017 | 14h35

A juíza substituta Vivian Carla Josefovicz, da 1ª Vara da Fazenda, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos, negou a liminar interposta pelo Consórcio Siga que pedia a suspensão da nova licitação do transporte coletivo de Blumenau. Com a decisão, o processo continua mantido. As propostas podem ser enviadas até a próxima segunda-feira, dia 30, mesma data em que os envelopes serão abertos.

Nesta segunda-feira a coluna já havia destacado que o Siga havia entrado com um mandado de segurança para tentar parar o processo.

Na decisão, a magistrada reforça que uma das teses apresentadas pela defesa do consórcio já é alvo de outra ação, e que portanto não caberia a análise do mérito. Sobre a demora do julgamento de um agravo de instrumento por parte do Tribunal de Justiça, a juíza ressalta que não cabe a ela deliberar sobre a conduta dos desembargadores.

Para a juíza, também não há irregularidade por parte da prefeitura em abrir a licitação, considerando que o serviço de transporte coletivo já está em seu terceiro contrato emergencial. Ainda de acordo com ela, "é inviável o retorno das atividades das empresas pertencentes ao consórcio" em função das divergências que existem entre as partes e também pela situação atual das companhias - Rodovel e Glória, por exemplo, estão inativas e com vários bens alienados.

A defesa do Siga diz que estuda recorrer da decisão. Nessa batalha jurídica, a prefeitura por enquanto vai ganhando de goleada.