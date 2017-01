Pedro Machado: ingressos para o Festival Brasileiro da Cerveja já podem ser comprados pela internet

Lazer 12/01/2017 | 08h02

Entradas ficarão mais caras na sexta e no sábado

Já estão disponíveis para compra antecipada pela internet os ingressos do Festival Brasileiro da Cerveja deste ano, que ocorre entre 8 e 11 de março na Vila Germânica.

As entradas custam R$ 12 para os dias 8 e 9 (quarta e quinta), o mesmo valor do ano passado. Na sexta, o ingresso subiu para R$ 30 e, no sábado, para R$ 36. A organização diz que o aumento para o fim de semana vai subsidiar os ingressos de quarta e quinta.

Compras podem ser feitas em bit.ly/FestivaldaCerveja2017.