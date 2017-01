Pedro Machado: balança comercial de Blumenau tem o melhor resultado desde 2009

Comércio exterior 17/01/2017 | 08h02

Números do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços confirmam o cenário que já vinha sendo pintado ao longo de 2016, revelando um expressivo salto da balança comercial de Blumenau no ano passado.



UDe janeiro a dezembro, a cidade exportou US$ 475,8 milhões em produtos e importou US$ 346,7 milhões, um superávit de US$ 129,1 milhões, com crescimento de 526% frente a 2015 – US$ 20,6 milhões. É o melhor desempenho desde 2009.

Por outro lado, os dados não indicam necessariamente um possível reaquecimento da economia. As vendas externas cresceram 4,37%. Foi o tombo nas importações (-20,3%) que garantiu o saldo mais robusto.