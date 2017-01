Pedestre morre atropelado em Sombrio, no Sul de SC

Estrada 13/01/2017 | 07h21 Atualizada em

Um homem de 49 anos morreu na noite desta quinta-feira após ser atropelado na BR-101 em Sombrio, no Sul de SC. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 21h30min um Fox, com placas de Herval do Oeste, atingiu o pedestre no km 438,3 da rodovia.

O condutor do carro, um homem de 52 anos e habilitado, aguardou a chegada da polícia, prestou depoimento e foi liberado em seguida. O Instituto Médico Legal (IML) e Polícia Civil estiveram no local para realizar os procedimentos necessários.

Leia mais notícias:

Idoso perde o controle do carro e cai no Canal da Barra, em Laguna