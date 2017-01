Pastor é preso por suspeita de planejar morte de esposa no Oeste

Em Pinhalzinho 15/01/2017 | 10h31 Atualizada em

O pastor Valdemar Santos, da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Pinhalzinho, no Oeste de SC, foi preso temporariamente na tarde da última sexta-feira suspeito de planejar o assassinado da própria esposa. O corpo de Luciane Santos, de 29 anos, que também era pastora da igreja, foi encontrado no último dia 31 de dezembro. Segundo informações repassadas pelo delegado da Polícia Civil Ricardo Guedes da Cunha ao site Rádio Centro Oeste (RCO), incoerências encontradas no depoimento do esposo da vítima ajudaram os policiais a elucidar o caso.

— Há indícios robustos de autoria do homicídio qualificado em que ela foi alvejada três vezes com arma branca e amarrada em uma árvore — contou Ricardo em entrevista à RCO.

Conforme Ricardo, o crime teria acontecido por conta do seguro de vida. Inicialmente, o pastor afirmou que ele e a mulher teriam sido rendidos por três homens na casa em que moravam no último dia 19 de dezembro. No entanto, câmaras de monitoramento mostraram Valdemar caminhando pela cidade momentos antes do crime - o que contradiz com o depoimento. Ele foi encaminhado ao presídio de Maravilha, também no Oeste.



Nesta manhã a reportagem do Diário Catarinense tentou contato com o delegado, mas ele não foi encontrado para dar mais detalhes sobre o caso.

Leia mais notícias:

Encontrado corpo de pastora desaparecida no Oeste