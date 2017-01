Passagem do transporte coletivo tem reajuste de 11% em Florianópolis

Mais caro 09/01/2017 | 08h03 Atualizada em

Andar de ônibus em Florianópolis está mais caro desde domingo. Para quem utiliza o transporte coletivo com cartão eletrônico a passagem saltou de R$ 3,34 para R$ 3,71, um aumento de 11%, acima da inflação. Já para quem desembolsa a passagem em dinheiro o valor pulou de R$ 3,50 para R$ 3,90, reajuste de 11,42%.

O decreto foi assinado pelo então prefeito da Capital, Cesar Souza Junior (PSD) e o reajuste foi publicado no Diário Oficial dia 29 de dezembro. O reajuste anual está previsto na licitação e no contrato firmado entre o Município e o Consórcio Fênix, formado pelas mesmas empresas que administram o sistema nas últimas décadas. O acordo, que começou a vigorar em 1º de novembro de 2014, tem duração de 20 anos.

O estudo sobre as variáveis do aumento da tarifa levou em conta cinco variações anuais, já previstas no contrato: óleo diesel (4,11%), custo da mão de obra (13,74%), Índice Geral de Preços (6,77%), adequação (2,67%) e gastos com veículos, automotores, reboques, carrocerias e autopeças (7,51%). As demais tarifas dos diferentes grupos de usuários do transporte coletivo também sofreram aumento, principalmente a tarifa social paga em dinheiro, que aumentou 24,4%, indo de R$ 2,25 para R$ 2,80. A tarifa social no cartão pulou de R$ 1,96 para R$ 2,18, aumento de 11,2%. O transporte diferenciado também foi reajustado. Desde domingo, andar nos amarelinhos custará R$ 6,50 em linha curta e R$ 8,50 em linhas longas, aumento de R$ 0,50 e R$ 0,75 centavos respectivamente.

Confira os novos valores

Transporte regular ou convencional

Pagamento em dinheiro - tarifa urbana: R$ 3,90

Pagamento em dinheiro - tarifa social: R$ 2,80

Pagamento com cartão - tarifa urbana: R$ 3,71

Pagamento com cartão - tarifa social: R$ 2,18

Pagamento com cartão - tarifa social especial: R$ 2,18

Estudantes - tarifa urbana: R$ 1,85

Estudantes - tarifa social: R$ 1,09

Estudantes - tarifa social especial: R$ 0,00

Deficientes físicos subsidiados: R$ 0,00

Transporte diferenciado ou executivo - Somente pagamento em dinheiro

linha longa: R$ 8,50

linha curta: R$ 6,50