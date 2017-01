Paris homenageia vítimas de atentado em Jerusalém

Paris 10/01/2017 | 19h44

Paris homenageou, nesta terça-feira, as vítimas do atentado em Jerusalém no último domingo e projetou a bandeira de Israel na fachada da Prefeitura, constataram jornalistas da AFP.

À noite, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, divulgou em sua conta do Twitter um vídeo de um grupo de pessoas em silêncio em frente à Prefeitura, onde podia-se ver a bandeira azul e branca com a estrela de Davi projetada no edifício, localizado no centro da capital francesa.

A bandeira será projetada até às 23H00 local (20H00 de Brasília).

"Esta noite estamos em frente à Prefeitura de Paris em memória às vítimas do atentado de Jerusalém #TousUnisContreLeTerrorisme" (#TodosUnidosContraOTerrorismo), tuitou o Conselho Representativo das Instituições Judaicas na França.

Centenas de israelenses enterraram na segunda-feira quatro soldados que morreram ao serem atropelados por um caminhão, em um dos ataques mais sangrentos dos últimos meses.

Na segunda-feira, a bandeira de Israel já havia sido projetada na emblemática Porta de Brandenburgo, em Berlim, em solidariedade às vítimas do ataque.

