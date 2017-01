Paredes do setor de emergência do Hospital Santa Isabel, em Blumenau, desabam durante temporal

Durante temporal 04/01/2017 | 19h21

Um desabamento atingiu o setor de emergência do Hospital Santa Isabel, em Blumenau, por volta das 18h desta quarta-feira. O caso ocorreu durante o temporal que atingiu a cidade no fim da tarde e a suspeita inicial é de que a chuva tenha contribuído com o incidente.

Segundo a diretora-técnica Marianne de Lima e Silva, duas paredes caíram dentro do setor de emergência, atingindo também o posto de enfermagem, a farmácia e alguns consultórios. A estimativa inicial é de que o espaço atingido tenha uma área de até 100 metros quadrados.

Apesar do susto ocorrido em uma área de grande movimentação, ninguém ficou ferido com o incidente. O setor de emergência está interditado e não fará atendimentos pelo menos até esta quinta-feira. Até lá a opção passa a ser o pronto-socorro do Hospital Santo Antônio. A Defesa Civil chegou ao local por volta das 18h50min para fazer uma vistoria.

— Pedimos à população que só procure a emergência do Hospital Santo Antônio nesta noite em caso de extrema necessidade, porque será o único pronto-socorro atendendo na cidade pelo SUS — apela a diretora.