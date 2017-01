Para Trump, relação comercial com México 'nos faz ficar como bobos'

Washington 27/01/2017 | 16h04

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou nesta sexta-feira que a relação comercial com o México faz com que os americanos sejam vistos como "bobos" porque o intercâmbio deixa Washington com um déficit de 60 bilhões de dólares por ano.

"Como todos sabem, o México negociou melhor e fez miséria de nós graças aos nossos presidentes anteriores. Nos faz ficar como bobos", disse Trump ao responder a uma consulta durante coletiva de imprensa conjunta com a primeira-ministra britânica, Theresa May.

