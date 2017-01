Para quem não quer balada: confira uma programação cult em Floripa

Agende-se 19/01/2017 | 16h20

Para além das baladas em Florianópolis, estão os programações teatrais e de música realizadas em espaços culturais alternativos. De norte a sul, é só escolher a região e curtir um verão mais cultural. Agende-se:



|| NORTE DA ILHA



Teatro Deonísio

Sábado, 21/1

20h - Noite de Palhaços, com a Traço Cia. de Teatro (Florianópolis)

Um show cômico formado por esquetes teatrais e números de palhaços. Além dos integrantes da Traço Cia. de Teatro, o espetáculo conta com a presença de dez convidados.

Traço Cia de Teatro apresenta espetáculo de palhaços no Norte da Ilha Foto: Diogo Andrade / Divulgação

Onde: Teatro Dionísio (Servidão Safira, 148, Ingleses —anexo ao Colégio Santa Terezinha, Florianópolis)

Quanto: R$ 30 / R$ 15 (meia). À venda na bilheteria do teatro e via Blueticket

|| CENTRO



Casa Vermelha Centro Cultural



Sábado e domingo, 21 e 22/1

20h - A Roupa Nova do Rei, com o Grupo Teatral Reminiscências (Joaçaba)

Na adaptação teatral da fábula homônima de Hans Cristian Andersen, os atores João Tomaz dos Santos Neto e Ingrid Alfonso Lucas se revezem em diversos personagens. A peça narra a história de um rei orgulhoso, mas não muito esperto, que foi enganado por dois supostos alfaiates.

Onde: Casa Vermelha Centro Cultural (Rua Conselheiro Mafra, 590, Centro)

Quanto: R$20 / R$10 (meia), à venda na bilheteria uma hora antes da apresentação

Centro Integrado De Cultura (CIC)



Sábado

21h - Show com o Grupo Engenho

Banda é referência na história da música catarinense. O trabalho é marcado por letras e ritmos com embasamento social e político, além de manter vivos elementos da cultura da Ilha de Santa Catarina e do Sul do Brasil.

Onde: Teatro Ademir Rosa, no CIC (Avenida Iribeu Bornhausen, 5.600, Agronômica, Florianópolis)

Quanto: R$ 30 / R$ 15 (meia), à venda na bilheteria do teatro e via Blueticket

Domingo

14h - Discotecando no MIS e Sounds in da City, com DJ Allen Rosa e convidados

Fim de tarde com músicas do acervo de discos do Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina (MIS/SC). O evento começa com as antiguidades e segue até a contemporaneidade da música como representação da identidade musical do Sounds in da City. A discotecagem será dos DJs Tahira (SP), Beatflavor, Allen Rosa e Renee Mussi.

DJ Allen Rosa e convidados se apresentam no jardim do Centro Integrado de Cultura, na Capital Foto: MIS / Divulgação

Onde: Jardim do CIC

Quanto: gratuito

|| SUL DA ILHA



Circo Da Dona Bilica

Sexta

21h - Mostra de acrobacias aéreas do Circo da Dona Bilica

A turma adulta de acrobacias aéreas do Circo da Dona Bilica traz uma reunião de números acrobáticos numa atmosfera de cabarét freak show (show de horrores). Números de tecido acrobático, lira, trapézio, tecido marinho e perna de pau.

Onde: Circo da Dona Bilica (Rua Manoel Pedro Vieira, 601, Morro das Pedras, Florianópolis)

Quanto: R$ 30 / R$ 15 (meia)

Sábado

21h - Show de mágica Cara a Cara, com mágico Diogo Alvares

O Mágico manipulador Diogo Alvares oferece a magia da antiga escola, considerada uma das mais complexas artes do Ilusionismo: a manipulação.

O mágico Diogo Alvares Foto: MaraDinn / Divulgação

Onde: Circo da Dona Bilica

Quanto: R$ 30 / R$ 15 (meia)

Domingo

21h - Espetáculo da Escola de Palhaços do Circo da Dona Bilica

Montagem feita pelos alunos da escola de Palhaços do Circo da Dona Bilica. Dirigido por Vanderleia Will e Pepe Nunez, tem números circenses como malabarismo, equilíbrio e palhaçaria.

Onde: Circo da Dona Bilica

Quanto: R$ 30 / R$ 15 (meia)

