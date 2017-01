Para fazer arte: galeria oferece 17 cursos em janeiro e fevereiro 

Em Florianópolis 03/01/2017 | 15h10 Atualizada em

Quem quiser aproveitar o verão para descobrir alguma aptidão artística, a Faferia DNA de Arte, no Centro de Florianópolis, está com inscrições abertas para 17 cursos de arte entre janeiro e fevereiro. São dois ateliês livres de desenho e cerâmica e 15 oficinas. Os interessados podem escolher entre literatura, fotografia, pintura de rua, pintura a óleo, caligrafia, encadernação, bordado, experiência em criação literária, serigrafia, confecção de máscara, stop motion, contação de história, comunicação, colagem e caricatura.

Os ateliês são permanentes e as oficinas temporárias, com duração de um a quatro dias. Podem participar interessados com idade a partir dos 12 anos. Os cursos ocorrem nos três turnos: manhã, tarde e noite e os valores custam entre R$ 75 e R$ 300.

Inscrições e informações no site da Faferia.

Veja a lista de cursos:

|| Atelier livre de desenho (turma 1), com Lu Bicalho

Segunda-feira, 14h às 17h

Investimento mensal : R$ 150

|| Atelier livre de desenho (turma 2), com Lu Bicalho

Sexta-feira, 9h às 12h

Investimento mensal : R$ 150

|| Atelier Livre de Cerâmica, com Aionara Preis

Terça-feira, 9h às 11h45min

Investimento mensal: R$ 150 / R$ 130 (estudantes)

|| Caligrafia Livre, com Ivan Jerônimo

Dia 14 de janeiro, 13h30 às 18h30

Investimento: R$ 190

Ivam Jerônimo ensina a arte da caligrafia Foto: Carol Gril / Divulgação

|| Serigrafia, com Allbano Dias

Dias 17, 24 e 31 de janeiro e 7 de fevereiro (terças-feiras), 14h às 16h

Investimento: R$ 300

|| Caderno de inspirações, Com Pati Peccin e Príncia Béli

Dia 18 de janeiro (quarta), 14h às 19h

Investimento: R$ 165

|| Pintura Urbana, Com Bruno Barbi

19 e 26 de janeiro e 2 e 9 de fevereiro (quintas-feiras), 14h às 17h

Investimento: R$ 300

|| Bordado Contemporâneo, com Carol Grilo

21 de janeiro (sábado)m, 14h às 19h

Investimento: R$ 190

|| Literatura negra contemporânea, com Ronald Augusto

24, 25, 26 e 27 de janeiro (de terça a sexta), 18h às 20h

Investimento: R$ 250

Ronald Augusto Foto: Leonardo Brasiliense / Divulgação

|| Confecção de Máscara, com Dantara Ribeiro

25 de janeiro (quarta), 13h30 às 16h30

Investimento: R$ 85

|| Stop Motion, com Anna Moraes e Diego de los Campos

27 de janeiro (sexta), 14h às 17h

Investimento: R$ 130

|| Contação de histórias: texto e performance, com Aline Maciel e Sig Schaitel (Cia Mafagafos)

28 de janeiro (sábado), 13h às 17h

Investimento: R$ 100

|| Do new journalism ao crossmedia, com Vanessa Pedro

1, 8 e 15 de fevereiro (quartas), 14h30 às 17h30

Investimento: R$ 200

|| Óleo Sobre Tela, com Paulo Burani

4 de fevereiro (sábado), 9h às 12h e das 13h às 16h

Investimento: R$ 130

|| Retrato Fotográfico, com Caio Cezar

7, 9, 14 e 16 de fevereiro (terças e quintas), 18h30 às 21h

Investimento: R$ 300

|| Colagem Sensitiva, com Vanessa Neuber

11 de fevereiro (sábado), 9h às 12h e das 13h às 16h

Investimento: R$ 75

|| Encadernação, com Aleph Ozuas (Corrupiola)

18 de fevereiro (sábado), 9h30 às 12h e das 13h30 às 17h

Investimento: R$ 250

|| Caricatura, com Cláudio Duarte

21, 22 e 23 de fevereiro (terça a quinta), 18h às 20h

Investimento: R$ 250

Onde fica:

Faferia DNA de Arte (Rua Fernando Machado, 261, piso térreo do edifício Valparaizo, Centro, Florianópolis). De segunda a sexta, das 10h às 12h e das 14h às 19h. Aos sábados, das 11h às 17h. Fone.: (48) 3065 6534 – 99146 0251

Leia também

Verão alternativo: veja a lista dos shows mais descolados do verão

As 70 melhores músicas de 2016, um ano sob o reinado de Beyoncé