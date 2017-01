Para espantar o calor, leões chupam picolé no zoológico de Pomerode

Refresco Animal 05/01/2017 | 11h31 Atualizada em

Nem os bichinhos aguentam o calorão dos últimos dias. No Zoo Pomerode, a solução para aliviar as altas temperaturas vem em forma de picolés. A receita leva frutas, legumes, e o que mais fizer parte da dieta. As porções são generosas — nem os leões resistem ao agrado gelado.

Claudio Hermes Maas, biólogo e responsável técnico pelo zoo, conta que a preparação para o calor começa meses antes, com reforço na arborização e nas lagoas de água corrente. Para quem faz uma visita a Pomerode, é a chance de ver grandalhões como esses da foto em um momento relax e refrescante.



