Palácio Barriga Verde passa por reforma em Florianópolis

Deputados que retornarem às atividades nesta quarta encontrarão o Palácio Barriga Verde em obras e com várias inovações. A fachada central está sendo reforçada por questão de segurança. Os telões do plenário deixam de ter equipamentos analógicos e passam a oferecer imagens de alta dimensão em telas de LED. Operários passaram o dia revisando sistemas de iluminação pública e de informática.

Ministra nota 10

Ministra Carmen Lúcia dignifica a toga e continua tomando decisões que fazem prevalecer a Justiça e caminham para combate frontal à impunidade. Merece aplausos entusiásticos a decisão de homologar as delações premiadas do presidente e 77 executivos do grupo Odebrecht. O Brasil precisa conhecer todos os detalhes sórdidos do maior esquema de corrupção da história. A presidente do STF é uma magistrada nota 10.

Recorde

Notícia publicada no facebook pela diretoria de imprensa da Assembleia Legislativa sobre a Lei de Combate à Violência Obstétrica já registrou 15.406.000 acessos. É recorde do Legislativo catarinense e no comparativo com outros Estados

