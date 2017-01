Padre Ney Brasil Pereira morre em Florianópolis 

Moacir Pereira 04/01/2017 | 10h32 Atualizada em

Faleceu esta madrugada no Hospital de Caridade,aos 86 anos de idade, o padre Ney Brasil Pereira, regente há mais de 43 anos do Coral Santa Cecília e o único catarinense a integrar Comissão Especial do Vaticano para estudos da Bíblia.



O conhecido sacerdote atuou, também, por mais de 40 anos, como capelão da Penitenciária Estadual, onde realizava um excepcional e silencioso trabalho de pastoral, assistência espiritual e social.

Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

Compositor, instrumentista e escritor, deixou várias músicas sacras de cunho popular. Entre as obras publicadas destaca-se a que trata da biografia de Santa Catarina de Alexandria, padroeira do Estado.

Liderou durante muitos anos uma campanha para mudança da letra do Hino de Santa Catarina, ao sustentar que seu conteúdo era divorciado da realidade estadual. Natural de São Francisco do Sul, estava internado desde 13 de dezembro no Hospital de Caridade. A família indicará durante esta manhã o local do velório e horário do sepultamento.

