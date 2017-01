Pacotão: Gean Loureiro anuncia medidas polêmicas para cortar custos do município

PROJETOS DE LEI PARA FLORIANÓPOLIS 11/01/2017 | 11h56 Atualizada em

O prefeito de Florianópolis Gean Loureiro (PSD) apresentou na manhã desta quarta-feira um pacote com 40 medidas que visam a redução de custos. Entre as propostas há itens polêmicos, como a revogação do plano de cargos e salários, aprovado na gestão anterior, e aumento na alíquota da previdência.

O pacote será encaminhado já na tarde de quarta para a Câmara de Vereadores, que tem 24 horas para analisar e convocar uma sessão extraordinária com o objetivo de apreciar as medidas anunciadas pelo chefe do Executivo. O presidente da Câmara, o vereador Gui Pereira, aliado de Gean, informou durante a coletiva que pretende convocar a sessão ainda hoje. Falou também que a intenção é votar os 40 projetos ainda em janeiro.