Otan preocupada por declarações de Trump

Bruxelas 16/01/2017 | 06h04

A Otan está preocupada com as declarações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que a classificou de "obsoleta" nesta segunda-feira em uma entrevista, declarou o chefe da diplomacia alemã, Frank-Walter Steinmeier, depois de se reunir com o secretário-geral da Aliança Atlântica.

"As declarações do presidente eleito Trump, que considera a Otan obsoleta, foram recebidas com preocupação", disse Steinmeier ao chegar a uma reunião de ministros das Relações Exteriores da UE em Bruxelas.

* AFP