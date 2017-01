Oscar 2017: "La La Land" domina principais categorias da maior premiação do cinema

Premiação 24/01/2017 | 11h45 Atualizada em

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou na manhã desta terça-feira os indicados ao Oscar, que será realizado no dia 26 de fevereiro. Saiba quem são os nomeados nas principais categorias:

MELHOR FILME

A Chegada

Até o Último Homem

A Qualquer Custo

Cercas

La La Land: Cantando Estações

Lion: uma Jornada para Casa

Manchester à Beira-mar

Moonlight: Sob a luz do luar

Estrelas Além do Tempo



MELHOR DIRETOR

Damien Chazelle (La La Land: Cantando Estações)

Mel Gibson (Até o Último Homem)

Barry Jenkins (Moonlight)

Kenneth Lonergan (Manchester à beira-mar)

Denis Villeneuve (A Chegada)

MELHOR ATOR

Casey Affleck (Manchester à Beira-Mar)

Andrew Garfield (Até o Último Homem)

Viggo Mortensen (Capitão Fantástico)

Denzel Washington (Cercas)

Ryan Gosling (La La Land: Cantando Estações)



MELHOR ATOR COADJUVANTE

Mahershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (A Qualquer Custo)

Dev Patel (Lion)

Lucas Hedges (Manchester à Beira-Mar)

Michael Shannon (Animais Noturnos)

MELHOR ATRIZ

Isabelle Huppert (Elle)

Ruth Negga (Loving)

Natalie Portman (Jackie)

Emma Stone (La La Land: Cantando Estações)

Meryl Streep (Florence: Quem é essa Mulher?)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Viola Davis (Cercas)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Octavia Spencer (Estrelas Além do Tempo)

Michelle Williams (Manchester à Beira-Mar)

MELHOR FOTOGRAFIA

A Chegada

La La Land: Cantando Estações

Lion

Moonlight

Silêncio



MELHOR FILME EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

Land of Mine

A Mand Called Ove

O Apartamento

Tanna

Toni Erdmann

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

La La Land: Cantando Estações

Manchester à Beira-Mar

A Qualquer Custo

O Lagosta

20th Century Woman



MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

Moonlight

Lion

Cercas

Estrelas Além do Tempo

A Chegada



MELHOR DOCUMENTÁRIO

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J. Made in America

13th

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

Kubo e as Cordas Mágicas

Moana: Um Mar de Aventuras

Minha Vida de Abobrinha

A Tartaruga Vermelha

Zootopia

MELHOR CURTA-METRAGEM

Ennemis Intérieurs

La Femme et le TGV

SilentNight

Sing

Timecode

MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper



MELHOR DOCUMENTÁRIO EM CURTA-METRAGEM

Extremis

41 miles

Joe's violin

Watani: My homeland

The White Helmets



MELHOR EDIÇÃO

A Chegada

Até o Último Homem

A Qualquer Custo

La La Land: Cantando Estações

Moonlight: Sob a Luz do Luar

MELHOR EDIÇÃO DE SOM

A Chegada

Deepwater Horizon

Até o Último Homem

La La Land: Cantando Estações

Sully: O Herói do Rio Hudson

MELHOR MIXAGEM DE SOM

A Chegada

Até o Último Homem

La La Land: Cantando Estações

Rogue One: Uma história Star Wars

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

A Chegada

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Ave, Cesar!

La La Land: Cantando Estações

Passageiros

MELHOR EFEITOS VISUAIS

Deepwater Horizon

Doutor Estranho

Mogli: O Menino Lobo

Kubo and The Two String

Rogue One: Uma História Star Wars



MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

Audition (The Fools Who Dream) (La La Land: Cantando Estações)

Can't Dtop the Feeling (Trolls)

City of Stars (La La Land: Cantando Estações)

The Empty Chair (Jim: The James Foley Story)

How far I'll Go (Moana)

MELHOR TRILHA SONORA

Jackie

La La Land: Cantando Estações

Moonlight: Sob a Luz do Luar

Passageiros

Lion

MELHOR CABELO E MAQUIAGEM

A Man Called Ove

Star Trek: Sem fronteiras

Esquadrão Suicida

MELHOR FIGURINO

Allied

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Florence: Quem é essa mulher?

Jackie

La La Land: Cantando Estações



