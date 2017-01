Os principais acidentes de avião em zona habitada nos últimos dez anos

Paris 16/01/2017 | 11h23

Relembre os principais acidentes aéreos em zonas urbanas nos últimos dez anos, após a queda nesta segunda-feira de um avião de carga turco sobre casas perto do aeroporto de Bichkek, no Quirguistão:

- 30 de junho de 2015 - INDONÉSIA: Um avião militar indonésio, um Hércules C-130, cai logo após decolar em uma área residencial de Medan, na ilha de Sumatra, matando seus 122 ocupantes e vinte pessoas em terra. Vários edifícios foram destruídos.

- 13 de agosto de 2014 - BRASIL: um jato Cessna 560XL com o candidato à presidência Eduardo Campos cai numa zona residencial de Santos, litoral de São Paulo. Morreram no acidente os sete ocupantes da aeronave, mas não houve vítimas em terra.

- 30 de novembro de 2012 - CONGO: Um Ilyushin T76, pertencente à companhia aérea armênia Rij Airways, cai em um bairro próximo ao aeroporto Maya-Maya em Brazzaville, matando 32 pessoas, incluindo 25 moradores.

O avião, surpreendido por uma tempestade pouco antes do pouso, atingiu várias casas e caiu em um barranco antes de pegar fogo. O acidente ocorreu a cerca de 400 metros da pista.

- 3 de junho de 2012 - NIGÉRIA : um McDonnell Douglas MD-83 da companhia aérea Dana, com 153 pessoas a bordo, choca-se contra um imóvel de dois andares em um bairro popular de Lagos antes de pegar fogo, perto do aeroporto internacional da capital econômica: 159 mortos, incluindo seis pessoas em terra. O acidente foi devido a uma pane nos motores.

- 21 de março de 2011 - CONGO - 23 mortos, incluindo 14 em terra, na queda de um avião de carga Antonov-12 da companhia congolesa Trans Air Congo (TAC) em um bairro residencial de Pointe-Noire, a capital econômica ao sul do país. O avião, que fazia o trajeto entre Brazzaville e Pointe-Noire, caiu no bairro de Mvou-Mvou, quando se preparava para entrar na fase de pouso.

- 4 de novembro de 2008 - MÉXICO - um avião do governo com o ministro do Interior, Juan Camilo Mourino, a bordo, cai perto do centro do México, onde iria aterrissar: 16 mortos, os nove ocupantes da aeronave e sete vítimas em terra.

- 4 de outubro de 2007 - REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO - 50 mortos, incluindo 27 em terra, quando um Antonov 26, da companhia aérea privada congolesa El Sam Airlift, cai em um bairro popular do leste de Kinshasa, pouco após sua decolagem. O aparelho atingiu várias casas antes de pegar fogo.

