Órgãos de segurança fazem operação contra comércio ilegal no centro de Florianópolis

Começou por volta das 6h30min desta segunda-feira uma operação contra o comércio de ambulantes no centro de Florianópolis. Cerca de 130 profissionais, entre funcionários da Secretária Executiva de Serviços Públicos (Sesp), Receita Federal, Guarda Municipal, Polícia Civil (PC), Militar (PM) e Federal (PF) participam da ação que tem como foco desbaratar os fornecedores de mercadorias ilegais.

Ainda no começo da manhã algumas equipes se deslocaram para os balneários com o objetivo de flagrar os comerciantes chegando ao centro. As equipes de inteligência da prefeitura, ao longo de toda a manhã, irão monitorar os pontos de distribuição das mercadorias.



Os policiais militares prestarão apoio a Guarda Municipal (GM) em caso de eventuais conflitos. Já os agentes da GM irão fiscalizar os ambulantes nas ruas do Centro, com o apoio de fiscais da Sesp. A atuação deve acontecer de forma preventiva para garantir a segurança dos fiscais e agentes.

Segundo o prefeito Gean Loureiro, que participou do início da ação nesta manhã, a intenção dos trabalho é "ocupar e regularizar o espaço público".

Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS

