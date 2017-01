Operação conjunta combate tráfico de drogas na Lagoa da Conceição 

Moacir Pereira 14/01/2017 | 10h03 Atualizada em

Uma operação conjunta da Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público estadual resultou no combate ao criminoso tráfico de drogas na Lagoa da Conceição. Há anos que o Conseg local e a Associação dos Moradores (Amola) apelam aos órgãos públicos para ações de combate à criminalidade, aos moradores de rua, à total indisciplina nas áreas públicas e abusos sonoros. A PM marca presença positiva há dias, dando tranquilidade à população.

Julgamentos

Tribunal de Justiça do Estado vai priorizar ações para dar maior agilidade nos julgamentos de ações penais de primeiro e segundo grau de jurisdição. Decisão tomada a partir da presença da desembargadora Cinthia da Silva Bittencourt Schaefer na reunião dos presidentes de tribunais com a ministra Cármen Lúcia, presidente do STF. O primeiro passo será resolver a situação dos presos provisórios, com a realização de julgamentos.

Repúdio

Presidente da Cooperativa Regional Agropecuária do Vale do Itajaí (Cravil), Harry Dorow, emitiu longa nota de repúdio contra a Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, do Rio de Janeiro. A agremiação carnavalesca adotou como enredo o Xingu, em homenagem aos indígenas, mas atacou o agronegócio, classificando-o de "monstro" e o que "rouba terras". Lembra que a agroindústria tem sido vital na economia brasileira nestes últimos anos e condena a visão distorcida e manipuladora do samba enredo.

