ONU retoma entrega de suprimentos na cidade síria de Deir Ezzor

Genebra 31/01/2017 | 10h48

As Nações Unidas retomaram os lançamentos aéreos de alimentos para abastecer os habitantes da cidade síria de Deir Ezzor, no leste do país, que foram interrompidos pelos confrontos, anunciou nesta terça-feira o Programa Mundial de Alimentos (PMA).

As entregas foram retomadas no dia 29 de janeiro depois de terem permanecido suspensas durante duas semanas devido às "condições de segurança" na cidade, informou uma porta-voz do PMA, Bettina Luescher, em um comunicado enviado aos meios de comunicação em Genebra.

O PMA declarou que as operações foram retomadas depois de encontrar "uma nova zona de lançamento mais segura".

As operações de abastecimento pelo ar da ONU em Deir Ezzor, iniciadas em abril de 2016, precisaram ser interrompidas no dia 15 de janeiro após um ofensiva dos extremistas que lhes permitiu tomar o controle da zona de lançamento.

Cercados pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI) desde o início de 2015, 93.000 habitantes de Deir Ezzor sobreviveram na parte controlada pelo regime sírio, que representa um terço da cidade, graças aos lançamentos de ajuda humanitária realizados pela ONU, Síria e Rússia.

Desde abril de 2016, o PMA realizou 179 operações de abastecimento pelo ar em Deir Ezzor, levando aos seus habitantes mais de 3.340 toneladas de suprimentos.

* AFP