Obras de duplicação na BR-470 são retomadas

Infraestrutura 11/01/2017 | 07h02

Longe do ritmo ideal, as obras na duplicação da BR-470 voltaram nos lotes 1 e 2. Após recesso de final de ano, os trabalhadores do Consórcio Azza-Sogel, responsável pelo lote 1, e do Consórcio Ivaí-Setep, pelo lote 2, já trabalham sob o sol intenso deste verão do Vale do Itajaí. No trecho entre Navegantes e Ilhota, as frentes de trabalho foram suspensas durante um mês, por conta do aumento no fluxo de veículos. As obras pararam dia 9 de dezembro e retornaram oficialmente ontem, mas desde segunda-feira há movimentação de funcionários no local; entre Gaspar até Blumenau, a obra ficou parada por 15 dias, de 20 de dezembro a 3 de janeiro.



Nos primeiros quilômetros da rodovia não há movimentação de operários. Restaram apenas placas sinalizando a presença de obras no local e algumas demarcações na pista, do lado esquerdo da rodovia para quem ruma ao Litoral. Na segunda-feira as primeiras e únicas frentes de trabalho do lote 1 eram vistas no Km 13 da BR-470, em Navegantes. No lote 2, há vários pontos em andamento. Nos primeiros quilômetros do segundo trecho da duplicação trabalhadores fazem manutenção às margens da rodovia e próximo à Ponte do Vale, em Gaspar, máquinas e operários atuam na terraplanagem do local.



A assessoria do Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito (DNIT) informa que as empresas contratadas ainda estão retomando as obras após as festas de fim de ano. Para garantir a segurança de usuários das rodovias e trabalhadores, o órgão orienta as empreiteiras a trabalharem com a menor movimentação possível de maquinários nas pistas. Em caso de necessidade de bloqueio da rodovia, o órgão informa que as paralisações serão comunicadas com antecedência.



Ainda no ano passado, o DNIT comunicou que em 2017 a duplicação da rodovia federal no Vale do Itajaí deve continuar a passos lentos. Dos R$ 450 milhões necessários para trabalhos e desapropriações na BR-470 apenas R$ 90 milhões estão previstos no Projeto de Lei Orçamentária. Com este valor, não há possibilidade de ter um dos trechos duplicados neste ano.

Em 10 dias, duas mortes já foram registradas na rodovia

Duas mortes foram registradas na rodovia federal em 2017. A primeira aconteceu quarta-feira passada no Km 6,6 da BR-470, em Navegantes, no lote 1 da duplicação. O motorista de 58 anos morreu após bater de frente em um caminhão. O segundo óbito foi registrado domingo em Pouso Redondo, no Alto Vale. Um motociclista de 22 anos não resistiu aos ferimentos do acidente e morreu no local, a passageira foi encaminhada ao hospital com ferimentos na cabeça.