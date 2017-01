Obras da BR-285 estão dentro do cronograma 

Moacir Pereira 07/01/2017 | 09h03 Atualizada em

Prosseguem dentro do cronograma as obras da BR-285, que ligará Araranguá, atravessará as serras catarinense e gaúcha para atingir a fronteira com a Argentina. Passa por Vacaria, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Carazinho, Ijuí, São Luiz e termina em São Borja. Tem 674 quilômetros. Os deputados Manoel Motta e Edinho Bez, do PMDB, foram conferir os serviços. A estrada terá duas pontes e quatro viadutos. Investimentos de R$ 100 milhões.

É candidato

Senador Paulo Bauer concluiu ontem o exercício da liderança do PSDB no Senado, no lugar do senador Ronaldo Cunha Lima. Mas já foi inteirado pelos 12 senadores que a partir de 1º de fevereiro será efetivado como futuro líder por dois anos. Bauer disse que ocupará a liderança apenas em 2017. Em 2018 vai se dedicar ao projeto do governo estadual. Começa a trabalhar pela candidatura já este ano. E alerta que o PSDB não está no governo Colombo. A opção é pessoal dos dois deputados.

Tófoli em SC

O ministro Antônio Dias Tófoli, do Supremo Tribunal Federal, encontra-se em Florianópolis. Fica no Estado até segunda-feira, em férias e sem compromissos. Degustou ostras em restaurante do Ribeirão da Ilha e hoje será homenageado com almoço pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merisio.

Curtas

*Advogado Anderson Nazário foi convidado a assumir a Procuradoria Jurídica da Câmara de Florianópolis. Ele já assessorou as câmaras de Rancho Queimado, Biguaçu e Santo Amaro.

*Professora Terezinha Debatin foi convidada a lançar em Balneário Camboriu o livro ¿A Lua e o Caminhante - Exatos 49 dias cabalísticos para a transformação da vida¿, autografado em Florianópolis.

