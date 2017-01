Obama se despede no Twitter e anuncia fundação

Washington 20/01/2017 | 13h01

Barack Obama se despediu da presidência dos Estados Unidos nesta sexta-feira no Twitter e anunciou a criação de uma fundação com seu nome, horas antes de seu sucessor, Donald Trump, prestar juramento.

"Foi a honra da minha vida servir a vocês. Fizeram de mim um melhor dirigente e homem", tuitou pela última vez o 44° presidente dos Estados Unidos na conta oficial @POTUS.

"Não vou parar. Estarei aqui mesmo com vocês como cidadão, encorajado pelas vozes da verdade, da justiça, do humor e do amor", assinalou.

O democrata usou sua conta oficial no Twitter, que irá transferir para Donald Trump, para anunciar a criação da fundação Obama.

O presidente pediu aos cidadãos americanos que usem a fundação para "compartilhar opiniões" com ele.

O link da fundação (Obama.org) leva para um vídeo de apresentação de dois minutos em que se vê Obama e a mulher, Michelle, e o slogan que ele repetiu em seu último discurso, em 10 de janeiro, na cidade de Chicago: "Peço-lhes que acreditem não na minha capacidade de gerar a mudança, e sim na de vocês."

