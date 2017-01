Obama recebe Trump na Casa Branca antes da posse

Washington 20/01/2017 | 12h05

O presidente em fim de mandato dos Estados Unidos, Barack Obama, recebeu nesta sexta-feira na Casa Branca seu sucessor, Donald Trump, com quem tomará um chá antes da cerimônia oficial de posse, que marcará a transferência de comando.

Obama e sua esposa Michelle receberam Trump e Melania na pequena escada de acesso à Casa Branca, e todos posaram brevemente para fotógrafos, antes de entrar no local. Posteriormente, Obama e Trump irão juntos em uma limousine até o Capitólio, palco do juramento do novo presidente.

Pouco antes da chegada de Trump à sede presidencial, Obama foi visto entrando pela última vez no Salão Oval, onde deixou uma carta sobre a famosa mesa utilizada pelos presidentes americanos desde o século XIX.

É tradição que os presidentes em fim de mandato deixem uma carta pessoal para seu sucessor nesta sala onde são adotadas tantas decisões importantes para os Estados Unidos e o mundo.

Trump e Melania iniciaram o dia com um serviço religioso na pequena igreja episcopal de Saint John, aberta em 1816 e separada da Casa Branca pela Praça Lafayette.

Desde as primeiras horas da manhã, dezenas de milhares de pessoas aguardavam pacientemente no enorme espaço preparado diante das escadas do Capitólio para acompanhar a posse do 45º presidente.

Além dos gorros vermelhos com letras em branco com o lema "Make America Great Again" (Vamos tornar os EUA grandes de novo), também era possível ver milhares de pessoas com gorros de cor laranja e o número 45, em referência a Trump.

As forças de segurança instalaram quilômetros de grades no centro da capital americana.

A temperatura em Washington oscilava em torno dos 6 graus centígrados e o serviço de meteorologia prevê chuva durante o dia.

* AFP