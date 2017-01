Obama denuncia toda discriminação fundada na 'crença ou religião'

Washington 30/01/2017 | 16h52

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, quebrou seu silêncio nesta segunda-feira, dez dias após a sua saída do poder, para incentivar os americanos a se manifestar em defesa da democracia, em um comunicado divulgado por um porta-voz.

Enquanto manifestações contestam a política de Donald Trump, em particular seu decreto sobre a imigração, um porta-voz de Barack Obama, Kevin Lewis, rejeitou qualquer comparação com a política externa do democrata e disse que "o presidente está em desacordo fundamental com a noção de discriminação de indivíduos em razão de suas crenças ou religião".

* AFP