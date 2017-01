Obama apoia protestos e critica restrições de Trump a migrantes

1ª manifestação após deixar a Casa Branca 31/01/2017 | 09h57 Atualizada em

O ex-presidente norte-americano Barack Obama apoiou os protestos em todo o país contra a nova política migratória do governo de Donald Trump. Por meio do porta-voz Kevin Lewis, o democrata considerou que a decisão do sucessor promove a discriminação por razões religiosas.



Obama "tem uma divergência fundamental com a ideia de discriminação contra pessoas por sua fé, ou sua religião", informou Lewis no Twitter.

De acordo com Lewis, o ex-presidente se sente "comovido pelo nível de compromisso que tem acontecido em todo o país", em uma referência aos protestos pelas restrições impostas pelo governo à chegada de refugiados e cidadãos de sete países de maioria muçulmana.

Obama, acrescentou Lewis, considera que ver cidadãos "exercendo seu direito constitucional de se reunir, organizar-se e fazer que suas vozes sejam ouvidas é exatamente o que esperamos ver quando os valores dos Estados Unidos estão sob ataque".

Essa é a primeira manifestação pública, embora indireta, do ex-presidente Obama, que em 20 de janeiro passou a Presidência do país a Trump e saiu de férias com a família.