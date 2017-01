"O trabalho está só começando", projeta volante do Figueirense

Focado 26/01/2017 | 19h35 Atualizada em

Passada a estreia na Primeira Liga, as atenções do Figueirense agora estão totalmente voltadas para o Campeonato Catarinense. O Alvinegro tem compromisso neste sábado, às 19h30min, diante do Brusque, no Orlando Scarpelli. Os jogadores esperam tirar a má impressão pela derrota para o Londrina, em casa, na última terça-feira, para dar uma alegria ao torcedor, que ainda está desconfiado por conta do rebaixamento à Série B.



Vinte e três dias depois de inciar a pré-temporada, os jogadores sabem que podem render mais e que o entrosamento irá melhorar com tempo. O volante Juliano lembrou que na partida com o Londrina os times ainda estavam "presos".

- Infelizmente no jogo as equipes ainda estavam travadas. Tivemos poucas oportunidades, mas nao conseguimos concluir, sofremos um gol numa desatenção, agora é manter que o trabalho está só começando.

Para Josa, um dos remanescentes do elenco de 2016, esse tipo de rendimento é normal por estarem iniciando os trabalhos.

- Estávamos cientes de que poderia ser difícil. Foi um primeiro jogo, a gente esperava esse rendimento abaixo. É normal, começo de temporada, mas temos que treinar para sair comum resultado positivo no sábado - finalizou Josa.

Leia mais

Veja mais notícias sobre o Figueirense

Leia mais sobre a Primeira Liga

Confira a tabela do Campeonato Catarinense

Figueirense perde para o Londrina na estreia da Primeira Liga

Figueirense inaugura a "Sala de Imprensa André Podiacki"