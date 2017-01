¿O The Voice é um aprendizado¿, diz Michel Teló, que retorna das férias para show em Florianópolis

Villa Mix 06/01/2017 | 03h00 Atualizada em

O cantor Michel Teló apresenta nesta sexta, em Florianópolis, show do novo trabalho, Baile do Teló. Ele retoma a turnê depois das férias em família e da final emocionante do The Voice Brasil, reality musical no qual atua como um dos técnicos. A apresentação será no Villa Mix, em Jurerê;

O show começa em ritmo de festa, com a música Tá Quente, e traz outras novidades do artista, como O mar parou, Diz aí Teló, Hoje tem e Ah tá peraê —faixa a qual ele assume a bateria. Hits do cantor também estão na setlist.

Em entrevista por e-mail, ele falou do retorno às raízes e do aprendizado como técnico do programa da TV Globo.



- Você é um músico jovem e com muita estrada pela frente, mas algumas de suas canções já são colocadas no patamar de clássicas da música sertaneja contemporânea. O acha que torna os clássicos imortais?



As pessoas, o público, quem ouve... São eles que tornam uma musica imortal.



- Você apresenta na cidade canções da nova turnê, Baile do Teló. Conte um pouco do conceito desse projeto.

Esse show foi um retorno às minhas raízes mato-grossenses. Retornar à raiz significa retornar ao que me formou como artista, que foram os bailões típicos de Campo Grande, onde eu tocava desde muito pequeno e de onde eu saí para integrar o Tradição. Eu fui moldado nessas festas, nesses shows, que não tem hora para acabar e que foram feitos para levar alegria para as pessoas a partir do palco. Esse é exatamente o conceito do Baile do Teló: levar alegria ao público.

- Como é ser técnico no The Voice Brasil e quais lições você tira vendo tantos talentos desconhecidos no Brasil?

O The Voice tem sido um grande aprendizado pra mim. É uma honra estar ao lado de tanta gente talentosa, ensinando e aprendendo muito mais com cada participante. Além de tudo, é um prazer enorme trabalhar ao lado do Lulu, da Claudinha e do Brown, grandes cantores que só me acrescentam coisas.

- A tua paixão pela filha é uma das coisas que os fãs mais gostam de saber. O que a paternidade mudou em você?

É um amor tão grande que não da para descrever. Sou abençoado por ter uma família tão linda.

- O mar parou já emplacou como hit, né? Ele é cheio de referências latinas.

Lancei na final do The Voice. Foi muito especial cantar naquela noite. O clipe já esta com mais de 1, 5 milhão de visualizações, estou muito feliz com o resultado.

AGENDE-SE



O quê: Baile do Teló

Quando: sexta, a partir das 23h

Onde: Villa Mix – Jurerê Internacional, no complexo Music Park (Rod. Maurício Sirotsky Sobrinho, 1.050, Jurerê, Florianópolis)

Quanto: a partir de R$ 80 / R$ 40 (meia) - fem e R$ 150 / R$ 70 (meia) - masc. 1º lote. À venda via Blueticket.



