O que as últimas edições do Catarinense podem ensinar às equipes que sonham com o título

CONTAGEM REGRESSIVA 27/01/2017 | 07h05 Atualizada em

Falta apenas um dia para a bolar rolar de vez o Campeonato Estadual de 2017. A partida que marcará a abertura do campeonato será amanhã, às 17h, entre Criciúma e Avaí, no Heriberto Hülse. Enquanto o juiz não apita o início do jogo, vale dar uma olhada em como foram as últimas edições e o que elas podem ensinar para as equipes que sonham com o título.



Os artilheiros

Ter o artilheiro do Estadual leva ao título? Não! O único time que teve o artilheiro e acabou com o troféu foi a Chapecoense, no ano passado, quando Bruno Rangel fez 10 gols.

2010 - Willian (Figueirense) - 13 gols

2011 - Lima (Joinville) - 17 gols

2012 - Aloísio (Figueirense) e Rafael Costa (Metropolitano) - 14 gols

2013 - Rafael Costa (Metropolitano) - 12 gols

2014 - Régis (Chapecoense) - 8 gols

2015 - Vitinho (Guarani de Palhoça) 11 gols

2016 - Bruno Rangel (Chapecoense) - 10 gols

A melhor defesa é a... defesa!

Já ouviu falar naquela história que ataques ganham jogos, mas defesas ganham campeonatos? No Catarinense, nem sempre ter a melhor defesa é sinônimo de sucesso. Mas a chance de estar pelo menos na decisão é grande. Desde 2010, só em duas ocasiões o dono da melhor defesa foi campeão, e foi o Avaí, em 2010 e 2012. Bem, em 2015, o JEC também teve a melhor defesa, mas acabou perdendo o título no tribunal. Em outras três vezes, o time menos vazado perdeu na decisão. E, em outras duas, não chegou na final. Veja:

Melhores defesas

2010

Avaí, média de 1,04 gol sofrido por jogo. Foi campeão.

2011

Figueirense, com 1,14 gol levado por jogo, nem na decisão chegou.

2012

O Leão, que sofreu novamente 1,04 gol por duelo, chegou ao título.

2013

A Chape levou menos de 1 por partida (0,9), mas perdeu a final para o Tigre.

2014

Mesmo com 0,76 gol sofrido por jogo, o JEC perdeu a final para o Figueira.

2015

O JEC tomou só 0,61 gol por duelo. Perdeu o título no tribunal para o Figueirense.

2016

Desta vez, o Figueirense foi a melhor defesa, com 0,88 de média. Nem chegou à final.

Capital x Interior

Conhecidamente, o Estadual de Santa Catarina é o que mostra o maior equilíbrio entre times da Capital e do interior. O panorama desta década ilustra bem isso. Desde 2010, são quatro títulos para os times de Floripa (dois para Avaí e dois para Figueirense) e três títulos para o interior (dois para a Chapecoense e um para o Tigre).

Avaí

2010

2012

Figueirense

2014

2015

Chapecoense

2011

2016

Criciúma

2013

Quanta zica!

E quem foi o time que mais vezes chegou à decisão do título neste período? Acertou quem disse Joinville. Foram quatro decisões do Tricolor do Norte neste período (2010, 2014, 2015 e 2016). E, acredite, quatro vice-campeonatos. O ano em que mais chegou perto do título foi em 2015, em que até chegou a ganhar a taça e dar a volta olímpica na Arena, mas depois perdeu a conquista no tribunal para o Figueirense.

De 20 para mais!

Num exercício de matemática, a média de pontos do campeão de cada turno do Estadual disputado desde 2010 é de 20 pontos. Não parece muito, mas é. Para chegar a isso, um clube precisa ter um aproveitamento de 74%. O Palmeiras foi campeão brasileiro com 70,2%. Ou seja, há pouca margem de erro. No ano passado, a Chapecoense venceu o turno com 23, mesma pontuação do JEC no returno - foi o máximo que um clube conseguiu somar em nove jogos. O time vencedor de um turno com a menor pontuação foi o Figueirense, em 2011, com apenas 16 pontos na primeira metade da competição.

