"O Judiciário ficou menor", lamenta Ministro do STJ sobre a morte de Teori Zavascki

A morte do ministro Teori é uma grande perda para o Brasil?

Sem dúvida. O Judiciário fica menor. O ministro Teori foi uma pessoa que fez brilhante carreira no TRFl da 4ª Região, depois meu colega no STJ e hoje no Supremo Tribunal Federal destacou-se como um magistrado tolerante sem conivências, que vinha conduzindo muito bem o processo da Lava-Jato.

O ministro Teori fez careira no Rio Grande do Sul, mas dava atenção especial a Santa Catarina...

Ele tinha uma empatia especial com nosso Estado, um carinho, e dava atenção especial à mãe, que faleceu no ano passado. Tinha aqui grandes amigos. Sempre que podia vinha a Santa Catarina. No final de novembro prestigiou a posse do advogado Wilson Pereira Junior como juiz do TRE. E, realmente, sempre que tinha um feriado, um evento na área jurídica, uma Oktoberfest, ele sempre comparecia.

Como ele era pessoalmente, nos encontros informais?

Ele era fanático pelo Grêmio. Conhecia todas as contratações. Gostava muito de conversar sobre futebol, os times de Santa Catarina, brincava muito comigo sobre o Avaí. Apreciava um bom vinho. Gostava de churrasquear. Reunia os amigos em Brasília, especialmente os da colônia gaúcha. Era, socialmente, uma pessoa muito agradável, alegre e brincalhão. Perdemos um grande juiz e, como disse, o Judiciário ficou menor.

