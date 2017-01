O dia no Aberto da Austrália

Melbourne 16/01/2017 | 12h13

Da volta triunfal de Roger Federer ao circuito às estreias complicadas dos números 1 do mundo Andy Murray e Angelique Kerber, estes são os destaques do primeiro dia de competição do Aberto da Austrália:

OVAÇÃO

A Rod Laver Arena, onde Roger Federer conquistou quatro de seus 17 títulos de Grand Slam (2004, 2006, 2007, 2010), reservou uma ovação para o suíço que nenhum outro 17º jogador do mundo jamais recebera. Lenda viva do esporte, aos 35 anos, Federer não disputava uma partida oficial desde Wimbledon, em julho, quando precisou encerrar a temporada precocemente para operar o joelho. É verdade que ele não jogou seu melhor tênis e até demorou mais que o esperado para encontrar seu ritmo diante de Jurgen Melzer, mais velho do que o próprio Federer (por dois meses). O suíço foi melhorando no jogo e, ao fim da partida, não escondeu sua felicidade por "jogar novamente um tênis normal".

ESTREIAS COMPLICADAS

Outros favoritos, porém, tiverem vida mais complicada que Federer, a começar pelos dois número 1 do mundo. O britânico Andy Murray demorou para engrenar contra o ucraniano Illya Marchenko, vencendo em difíceis três sets, 7-5, 7-6, 6-2, enquanto a alemã Angelique Kerber, atual campeã, perdeu um set para a também ucraniana Lesia Tsurenko, 6-2, 5-7, 6-2. O japonês Kei Nishikori, quinto cabeça de chave, precisou de cinco sets para derrotar o russo Andrey Kuznetsov, assim como o croata Marin Cilic (Nl.7) no duelo contra o polonês Jerzy Janowicz.

A SURPRESA

Incomodada por uma dor no joelho, a romena Sumona Halep, cabeça de chave número 4, foi derrotada pelo segundo ano consecutivo na estreia do Aberto da Austrália, desta vez pela americana Shelby Rodgers. Não foi a primeira vez que a americana, 52ª do mundo, apronta em Grand Slam. No ano passado, ela chegou às quartas de final de Roland Garros ao eliminar pelo caminho as favoritas tchecas Karolina Pliskova e Petra Kvitova.

Os números

23: Minutos que o espanhol Nicolas Almagro ficou em quadra antes de abandonar a partida contra o francês Jeremy Chardy, devido a dores no tornozelo.

5: Games perdidos pelo australiano Nick Kyrgios diante do português Gastão Elias (6-1, 6-2, 6-2).

8: Número de cabeças de chave eliminado logo de cara em Melbourne: cinco mulheres, Simona Halep (N.4), Roberta Vinci (N.15), Kiki Bertens (N.19), Daria Kasatkina (N.23) e Laura Siegemund (N.26), e três homens, Pablo Cuevas (N.22), Lucas Pouille (N.16) e Albert Ramos (N.26).

AS FRASES

"Não estou aqui de brincadeira", declarou a tenista mais velha da chave feminina, Venus Williams, 36 anos, após a vitória (7-6, 7-5) sobre a ucraniana Kateryna Kozlova, nascida em 1994, ano em que a americana inciou sua carreira.

"Algo precisa mudar", reclamou o japonês Kei Nishikori, que pede uma mudança no formato da Copa Davis. Pela primeira vez na carreira, Nishikori se viu obrigado a recusar uma convocação para defender seu país na competição, pela qual o Japão enfrentará a França em fevereiro, devido a um calendário "muito apertado".

