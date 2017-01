Número três vezes menor do que o ano passado, SC tem 182 casos suspeitos de dengue em 2017

Boletim epidemiológico 24/01/2017 | 11h14

Foram registrados 182 casos suspeitos de dengue nas primeiras duas semanas de janeiro de 2017 em Santa Catarina. Desses, 54 (30%) foram descartados por apresentar resultado negativo para a principal doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypt e 128 (70%) casos suspeitos estão em investigação pelos municípios (veja quais são abaixo). O número é aproximadamente três vezes menor do que aquele registrado no mesmo período em 2016, quando 608 casos suspeitos foram observados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive-SC).

Até a segunda quinzena de janeiro deste ano também foram identificados 385 focos em 60 municípios. Nesse mesmo período, em 2016, tinham sido identificados 481 focos em 56 municípios. Atualmente há 51 municípios considerados infestados pelo mosquito Aedes aegypti. Houve a inclusão de Águas de Chapecó e Bandeirante. A cidade de Cordilheira Alta deixou de ser infestada.

Municípios com casos notificados em 2017:

— Agronômica;

— Anchieta;

— Araranguá;

— Balneário Camboriú;

— Bandeirante;

— Biguaçu;

— Blumenau;

— Bombinhas;

— Brusque;

— Caçador;

— Camboriú;

— Campo Erê;

— Canelinha;

— Canoinhas;

— Chapecó;

— Cocal do Sul;

— Coronel Freitas;

— Florianópolis;

— Galvão;

— Garuva;

— Guaraciaba;

— Guaramirim;

— Ibirama;

— Itajaí;

— Itapema;

— Itapoá;

— Jaraguá do Sul;

— Joinville;

— Lages;

— Mafra;

— Mondaí;

— Palhoça;

— Pinhalzinho;

— Pomerode;

— Rio Negrinho;

— São Bento do Sul;

— São Domingos;

— São José;

— São José do Cedro;

— São Lourenço do Oeste;

— São Ludgero;

— São Miguel do Oeste;

— Tijucas;

— Timbó;

— Timbó Grande;

— Tubarão;

— Vargem;

— Xanxerê;

— Xaxim.

Casos notificados de dengue em SC*

Total 2015: 11.333

Total 2016: 13.932

Total 2017: 182

*Atualizado em 14/1/2017

Focos identificados de Aedes aegypti em SC*

Total 2015: 7.249

Total 2016: 7.006

Total 2017: 385

*Atualizado em 14/1/2017



Febre de chikungunya

Ainda conforme o relatório epidemiológico da Dive-SC, foram notificados 35 casos suspeitos de febre de chikungunya em Santa Catarina. Desses, quatro (11%) foram descartados e 30 (86%) permanecem como suspeitos e um (3%) está aguardando definição do local provável de infecção. Os casos foram notificados nos municípios de: Anchieta, Balneário Camboriú, Brusque, Camboriú, Canoinhas, Cocal do Sul, Florianópolis, Guaraciaba, Guaramirim, Itajaí, Mafra, São Domingo, São José, São José do Cedro, São Miguel do Oeste e Tijucas.

