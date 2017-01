Novos secretários estaduais tomam posse até o dia 17 em Santa Catarina

Política 11/01/2017 | 09h04 Atualizada em

Seis novos secretários assumem pastas importantes do Governo do Estado em janeiro. As mudanças serão nos comandos das pastas de Administração, Articulação Nacional, Assistência Social, Trabalho e Habitação, Infraestrutura e Saúde. As nomeações estão sendo publicadas no Diário Oficial do Estado ao longo dos próximos dias.

O advogado Milton Martini já assumiu a secretaria de Administração, no lugar de João Matos. O administrador e ex-deputado federal Acélio Casagrande também já assumiu o comando da Articulação Nacional, no lugar de Lourdes Coradi Martini.

O deputado Valmir Comin assume o lugar de Geraldo Althoff no comando da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação. A posse será nesta quarta-feira, às 11h, no Teatro Pedro Ivo. Os demais nomes tomarão posse entre quinta-feira e o próximo dia 17. Alguns deles já estão trabalhando desde o dia 9 para reuniões com a equipe.

Veja as mudanças:

|| Administração: Milton Martini (PMDB)

Já empossado



Assume a secretaria de Administração no lugar de João Matos. Advogado, natural do Paraná, Martini já havia ocupado o posto no início do primeiro mandato do governo de Raimundo Colombo.

|| Articulação Nacional: Acélio Casagrande (PMDB)

Já empossado



Administrador, natural de Criciúma, foi deputado federal entre 2007 e 2011. Em Santa Catarina, foi secretário-adjunto da Saúde e assumiu a Secretaria de Articulação Nacional em janeiro de 2015. Agora, retorna ao cargo que era conduzido interinamente pela secretária-adjunta Lourdes Coradi Martini.

|| Assistência Social, Trabalho e Habitação: Valmir Comin (PP)

Posse nesta quarta, às 11h

O deputado Valmir Comin assume o lugar de Geraldo Althoff no comando da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação. A posse será nesta quarta-feira, às 11h, no Teatro Pedro Ivo. Natural de Siderópolis, no Sul do Estado, Comin está no quinto mandato consecutivo como deputado estadual.

|| Infraestrutura: Luiz Fernando Cardoso, o Vampiro (PMDB)

Posse na quinta-feira, às 15h

Assume no lugar de João Carlos Ecker. A posse será na quinta-feira, às 15h, no Teatro Pedro Ivo. Advogado, com base eleitoral na região de Criciúma, no Sul do Estado, Luiz Fernando concorreu ao posto de deputado estadual em 2014, assumindo como suplente em fevereiro de 2015.

|| Saúde: Vicente Caropreso (PSDB)

Posse será no dia 17, às 10h30min

Assume no lugar de João Paulo Kleinübing. Médico de Blumenau já foi vereador, deputado estadual e federal. Até a posse, o adjunto Murillo Capella responde interinamente pela secretaria. Solenidade será no dia 17, às 10h30min, no Teatro Pedro Ivo.

|| Turismo, Cultura e Esporte: Leonel Pavan (PSDB)

Posse será no dia 17, às 10h30min

Assume no lugar de Filipe Mello e a nomeação foi confirmada no Diário Oficial no dia 10 de janeiro. Natural do Rio Grande do Sul, o empresário já foi vereador, prefeito, deputado federal, senador, vice-governador e governador. Também na SOL, o ex-secretário de Educação de Florianópolis, Rodolfo Pinto da Luz, assume a Fundação Catarinense de Cultura (FCC); e Erivaldo Nunes Caetano Júnior assumirá a presidência da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte). Na Santur, a presidência segue com Valdir Rubens Walendowsky.

A solenidade de posse de Pavan e dos gestores das fundações será no dia 17, às 10h30min, no Teatro Pedro Ivo.

