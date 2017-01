Novos secretários estaduais devem assumir cargos a partir da próxima segunda-feira em Santa Catarina  

Política 04/01/2017 | 08h07 Atualizada em

O ano começa com mudanças não só no secretariado municipal, mas também no estadual. Das 15 secretarias estaduais, pelo menos seis devem sofrer mudanças no comando a partir da próxima segunda-feira, dia 9. As alterações que atingem as pastas de Infraestrutura, Turismo, Administração, Assistência Social, Saúde e Articulação Nacional foram encabeçadas pelo próprio governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo (PSD) que, desde o começo de dezembro, conduz conversas tanto com a base aliada, quanto com a oposição.

Há pouco menos de uma semana do prazo estipulado para concretizar as trocas no primeiro escalão, falta bater o martelo apenas na secretária de Saúde, até então conduzida pelo deputado federal João Paulo Kleinübing (PSD), que retomará o mandato neste ano. Vicente Caropreso (PSDB) segue sendo cotado para assumir a pasta.

Segundo o colunista político do Diário Catarinense, Moacir Pereira, Caropreso avalia a situação financeira da secretaria de saúde antes de aceitar o convite. As dívidas da Saúde Estadual estariam em cerca de R$ 800 milhões, totalizando todos os compromissos vencidos ou a vencer. Nesta quarta-feira o tucano deve se reunir com Colombo para definir o futuro da pasta.

Uma incógnita até então, o nome de Luis Fernando Cardoso, o Vampiro, foi confirmado na Secretaria de Infraestrutura. Ligado ao vice-governador Eduardo Pinho Moreira (PMDB), Vampiro hoje é o primeiro suplente na Assembleia e se tornará deputado titular com a renúncia de Gean Loureiro para assumir a prefeitura.



Administração

- Milton Martini (PMDB)

Ocupará o cargo que era de João Matos (PMDB). Martini já comandou a pasta em 2011, durante o primeiro ano de mandato de Colombo.



Assistência Social

- Valmir Comin (PP)

Ocupará o cargo que era de Geraldo Althoff. Atualmente, Comin é deputado estadual.



Infraestrutura

- Luiz Fernando Cardoso, o Vampiro (PMDB)

Ocupará o cargo que era de João Carlos Ecker (PMDB). Vampiro hoje é o primeiro suplente na Assembleia e se tornará deputado titular com a renúncia de Gean Loureiro para assumir a prefeitura.



Turismo, Cultura e Esporte

- Leonel Pavan (PSDB)

Ocupará o cargo que era de Filipe Mello (PR).



Saúde

- Vicente Caropreso (PSDB)

Caropreso ainda é cotado para a vaga, mas se confirmado, ocupará o cargo que era de João Paulo Kleinübung (PSD).



Articulação Nacional

- Acélio Casagrande (PMDB)

Ocupará o cargo que era de Lourdes Martini



