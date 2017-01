Novos episódios de "O Vestido Ideal" e outras atrações para ver na TV na noite desta segunda-feira

Dicas da programação 16/01/2017 | 19h01 Atualizada em





Novos episódios de "O Vestido Ideal"

O Discovery Home & Health exibe episódios inéditos de O Vestido Ideal a partir desta segunda-feira. Na série, as noivas vão até a loja Kleinfeld Bridal, em Nova York, para escolher o vestido do casamento. Randy Fanoli, diretor de criação do estabelecimento, é o responsável por guiar as lentes da produção pelo lugar — ele também dá dicas sobre as melhores modelagens para as diferentes silhuetas. Os episódios vão ao ar sempre às 20h30min.

"Tatiana Weston-Webb" no OFF

A surfista gaúcha Tatiana Weston-Webb retorna ao canal OFF para uma nova temporada de sua série. Nesta segunda-feira, às 22h, o programa — que leva seu nome — segue acompanhando a atleta em seu segundo ano na elite do circuito mundial de surfe. A série de 13 episódios entra na casa da atleta de apenas 20 anos e mostra os bastidores de seu dia a dia com a família no Havaí, além de acompanhar sua trajetória competitiva.

Marco Antonio Villa no "Roda Viva"

Nesta segunda-feira, o Roda Viva apresenta uma entrevista com Marco Antonio Villa. O historiador escreveu mais de 30 livros, como A História das Constituições Brasileiras: 200 anos de Luta Contra o Arbítrio; Ditadura à Brasileira — A Democracia Golpeada à Esquerda e à Direita; e O Nascimento da República no Brasil — A Primeira Década do Novo Regime. A apresentação é de Augusto Nunes, e o programa vai ao ar às 22h, na TV Cultura.

