Novo chefe da ONU pede 'nova abordagem' para prevenir guerras

Nações Unidas 10/01/2017 | 16h30

O novo secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, apresentou nesta terça-feira diante do Conselho de Segurança sua visão para a organização internacional: revitalizar seu papel com a adoção de "uma nova abordagem" para prevenir conflitos.

Esta é a primeira vez que Guterres, ex-primeiro-ministro de Portugal e ex-alto comissário da ONU para os refugiados (Acnur), fala ao Conselho de Segurança desde que assumiu suas funções no início de janeiro.

"Gastamos muito mais tempo e recursos respondendo a crises do que prevenindo-as. As pessoas estão pagando um preço alto demais", afirmou Guterres, considerando ser necessária "uma nova abordagem".

Ele expressou a sua intenção de lançar uma iniciativa a fim de favorecer a mediação como parte de seu compromisso "em favor da diplomacia pela paz", sem fornecer maiores detalhes sobre os seus planos.

Guterres substituiu o sul-coreano Ban Ki-moon em 1º de janeiro, prometendo fazer a organização internacional evoluir e redobrando os esforços para resolver as crises mundiais, como a guerra na Síria e no Sudão do Sul.

"A maior falha da comunidade internacional atualmente é seu fracasso em impedir conflitos e manter a segurança mundial", escreveu em um artigo publicado na segunda-feira na revista americana Newsweek.

"Lá onde as guerras acontecem, precisamos de mediação, arbitragem e uma diplomacia criativa apoiada por todos os países que têm influência", acrescentou.

Observadores e diplomatas esperam que Guterres, de 67 anos, tenha um papel mais ativo do que Ban, que delegava a maior parte do trabalho de mediação de conflitos a seus enviados especiais.

Preparar a paz

"No futuro, precisaremos tomar mais atitudes para prevenir a guerra e apoiar a paz" em vez de apenas nos concentrarmos em responder aos conflitos, ressaltou Guterres nesta terça-feira.

"O desafio agora é realizar mudanças correspondentes em nossa cultura, estratégia, estruturas e operações", afirmou diante de um Conselho profundamente dividido e que foi incapaz de se por em acordo para adotar ações decisivas que pusessem fim à guerra na Síria, que já dura seis anos.

A incerteza sobre a política externa do próximo governo americano de Donald Trump, muito crítico da ONU, pode complicar seus planos. Mas, por outro lado, seu dinamismo e ânsia por reformas pode seduzir o próximo a ocupar a Casa Branca.

"Quando viram que as Nações Unidas resolveram os problemas? Não o fazem. Causam problemas", disse Trump no fim de dezembro, em uma de suas muitas críticas à organização. Ele também disse que a ONU "é só um clube para que as pessoas se juntem e passem bons momentos".

Guterres destacou que quer se reunir "o mais cedo possível". Ambos já tiveram uma conversa por telefone "muito positiva", segundo um porta-voz da ONU.

Mesmo assim, Trump assegurou que "as coisas vão mudar na ONU em 20 de janeiro", dia de sua chegada à Casa Branca, em resposta ao voto no Conselho de Segurança de uma resolução que pediu o fim da colonização israelense nos territórios palestinos.

Pela primeira vez desde 1979, os Estados Unidos não vetaram esta resolução. Sua abstenção possibilitou a aprovação do texto.

"Diversas oportunidades foram perdidas por causa da desconfiança dos Estados- membros sobre os motivos de cada um, e devido as preocupações a respeito da soberania nacional", relatou Guterres ao Conselho.

"Hoje precisamos demonstrar liderança e fortalecer a credibilidade e autoridade da ONU colocando a paz em primeiro lugar", finalizou.

"Um trabalho melhor"

A embaixadora americana na ONU, Samantha Power, enumerou os vários conflitos em curso no mundo, da Síria ao Sudão do Sul, passando por Iêmen, Nigéria, Líbia, República Democrática do Congo e Burundi.

"É óbvio que o Conselho pode fazer um trabalho melhor", afirmou Power em uma de suas últimas intervenções na ONU.

A diplomata criticou a Rússia em seu discurso por tentar anexar a Crimeia, em violação à soberania da Ucrânia e por "um ataque militar impiedoso" contra a cidade síria de Aleppo em conjunto com o presidente Bashar al Assad.

A Rússia usou seu poder de veto seis vezes para bloquear ações do Conselho na Síria (duas delas para bloquear um cessar-fogo, embora agota o impulsione juntamente com a Turquia).

Como costuma ocorrer no Conselho, o representante russo contra-atacou e acusou os Estados Unidos de desestabilizar o Oriente Médio a partir de sua invasão do Iraque, do surgimento do grupo Estado Islâmico e dos fluxos migratórios na Europa, provenientes de Síria e Líbia.

"O governo de (Barack) Obama busca de forma desesperada em quem jogar a culpa por seus fracassos", disse o embaixador russo, Vitaly Churkin.

Guterres realizar ainda esta semana sua primeira viagem como secretário-geral: participará em Genebra de uma conferência sobre o Chipre, na presença dos três países que garantem a segurança da ilha: Grécia, Turquia e o Reino Unido, ex-potência colonial.

Ele voltará a viajar para Genebra na próxima semana para um encontro com o presidente chinês, Xi Jinping. A China é um dos principais contribuintes das missões de manutenção de paz e seu compromisso junto a ONU continua crescendo.

