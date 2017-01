Nova temporada do "Amor & Sexo" e outras atrações para ver na TV na noite desta quinta-feira

Dicas da programação 26/01/2017 | 19h01 Atualizada em

AMOR & SEXO

RBS TV, 23h

O Amor & Sexoestá de volta para mais uma temporada a partir desta quinta-feira. Comandado por Fernanda Lima, o programa discute com muito bom humor temas que são tabus na sociedade. A grande novidade da temporada fica por conta da chegada do humorista Eduardo Sterblitch, ex-Pânico.

PESADELO NA COZINHA

Band, 22h30min

Erick Jacquin Foto: Band / Divulgação

O chef Erick Jacquin, conhecido por ser jurado do MasterChef Brasil, estreia nesta quinta-feira o programa Pesadelo na Cozinha, versão brasileira do Kitchen Nightmares. Desta vez, o cozinheiro ajudará restaurantes à beira da falência.

RODA VIVA INTERNACIONAL

TV CULTURA, 23h30min

Luís Filipe de Castro Mendes Foto: Jair Magri / Divulgação

Nesta quinta-feira, o Roda Viva Internacional recebe o ministro da Cultura de Portugal, Luís Filipe de Castro Mendes. Na entrevista, ele falará sobre os debates que acompanhou de perto na Europa nos últimos anos, como a questão dos refugiados. A apresentação é de Augusto Nunes.

TEMPERO DE FAMÍLIA

GNT, 22h

Rodrigo Hilbert Foto: GNT / Divulgação

No Tempero de Família — Colônia de Férias desta quinta-feira, Rodrigo Hilbert recebe o professor Carlos Murdoch, que promove experiências com energia eólica. Na cozinha, as receitas são picadinho com arroz, farofa e feijão, além das inusitadas "bolinhas de energia".

