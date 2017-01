Nomeação de Tillerson como secretário de Estado de Trump ainda espera aprovação no Senado

Estados Unidos 31/01/2017 | 07h24 Atualizada em

A nomeação de Rex Tillerson, ex-CEO da gigante do petróleo ExxonMobil, como chefe da diplomacia norte-americana superou uma nova etapa, na segunda-feira, ao receber o voto favorável do Senado. Para assumir a função, no entanto, ainda é necessário que a Casa confirme a indicação durante outra votação nos próximos dias, o que poderá ocorrer na quarta-feira.



Na primeira decisão, a nomeação de Tillerson foi aprovada por 56 senadores, incluindo quatro democratas. Outros 43 votaram contra. O ex-CEO tem 64 anos e nunca ocupou um cargo no governo.

— Tem o perfil de experiência profissional a nível internacional que será útil como o próximo secretário de Estado — disse o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell.

Até o momento, apenas quatro altos funcionários designados pelo presidente Donald Trump foram confirmados nos cargos: James Mattis, novo secretário de Defesa (98 votos contra 1), John Kelly para Segurança Interna (88 contra 11), Mike Pompeo à frente da CIA (66-32) e Nikki Haley como representante na ONU (96-4) com status de membro do gabinete.

Nesta terça-feira, vários nomes indicados por Trump para integrar o governo devem passar por votações no Senado, incluindo a secretária dos Transportes (Elaine Chao), o secretário de Energia (Rick Perry), do Tesouro (Steve Mnuchin), Saúde (Tom Price) e Educação (Betsy DeVos).

Caso recebam votações favoráveis nas comissões, como se espera, as indicações devem ser confirmadas pelo plenário do Senado.

Trump pressiona para obter a confirmação do gabinete, mais de uma semana após o início de sua presidência. A Casa Branca acusou os democratas de obstruir as nomeações. Trump afirma que a oposição tenta "atrasar a formação do gabinete por razões políticas".

O líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, irritado com o polêmico decreto anti-imigração de Trump, anunciou que seria contrário à maioria das nomeações do presidente, incluindo a de Tillerson e de Jeff Sessions, senador conservador escolhido para ser o secretário de Justiça.

Os republicanos têm 52 cadeiras das 100 que compõem o Senado. Para confirmar a nomeação de qualquer indicado é necessária maioria simples, o que significa que qualquer tentativa dos democratas para vetar as escolhas de Trump precisariam de votos republicanos.