Neymar decisivo e briga italiana por Verratti: os destaques dos jornais esportivos desta sexta

Os jornais esportivos desta sexta-feira, na Catalunha, destacam a vitória do Barcelona sobre o Real Sociedad que quebrou um tabu de 10 anos sem vencer em Anoeta. Neymar foi o autor do gol e ganhou a capa do Mundo Deportivo.



Na Itália, o destaque é a briga dos dois clubes de Milão para tentar a contratação de Marco Verratti, do PSG — a Juventus também tem interesse no jogador.

Mundo Deportivo, Espanha



Foto: Reprodução / Mundo Deportivo

O Mundo Deportivo chama Neymar de "exorcista", porque ele espantou o fantasma que atormentava o Barcelona na casa do Real Sociedad. O time catalão não vencia lá desde 2007.

Sport, Espanha

O Sport também destacou a quebra do tabu do Barcelona no Estádio Anoeta. A partida foi válida pela Copa do Rei.

Corriere dello Sport, Itália

O Corriere dello Sport noticia que Milan e Inter de Milão estão interessados em Marco Verratti, do PSG. Com destaque menor, o jornal também coloca em sua capa que o Manchester United é o clube com maior faturamento no mundo.

L'Equipe, França

O L'Equipe dá sua capa para a vela nesta sexta-feira. O jornal destaca a vitória de Armel Le Cléac'h na tradicional Vendée Globe. Ele chegou ao destino depois de 74 dias, três horas, 35 minutos e 46 segundos — bateu o recorde anterior em quase quatro dias.

Lance!, Brasil

O Lance! destaca a final paulista na Florida Cup. O São Paulo derrotou o River Plate e enfrentará o Corinthians na decisão de uma das chaves no torneio de pré-temporada nos Estados Unidos.

Ovación, Uruguai

O Ovación fala sobre a derrota do Peñarol por 3 a 2 para o Juventud em um amistoso de pré-temporada. O jornal também chama em sua capa a surpreendente derrota de Novak Djokovic no Aberto da Austrália.