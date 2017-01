New York Times lança informativo diário em podcast

Nova York 30/01/2017 | 20h04

O grupo The New York Times anunciou nesta segunda-feira (30) o lançamento de um informativo de áudio diário em podcast.

"The Daily" é um programa de áudio de 15 a 20 minutos que estará disponível on-line gratuitamente, a partir desta quarta (1º), de segunda a sexta-feira, às 6h da manhã, informou o Times em um comunicado.

Cada edição abordará entre dois e quatro assuntos diferentes, principalmente de atualidade, mas também crônicas, ou temas de estilo de vida.

O New York Times já teve sucesso com seu podcast "The Run-Up", sobre a eleição presidencial, apresentado pelo jornalista Michael Barbaro, que também estará a cargo do "The Daily" a partir de maio.

No segmento do podcast, o NYT enfrenta alguns concorrentes de peso, também saídos da imprensa escrita.

O podcast "Can He Do That?" (Ele pode fazer isso?) do Washington Post sobre a presidência de Donald Trump lidera, atualmente, o segmento nos Estados Unidos, enquanto The Wall Street Journal desenvolveu uma oferta variada de informativos em áudio.

"The Daily" também vai oferecer a seus seguidores a possibilidade de receber mensagens SMS e de interagir com o jornalista Michael Barbaro, reagindo às principais notícias do dia.

"Espero que o programa de Michael seja uma ilustração do melhor do New York Times: jornalismo inteligente, confiável e de campo", comentou o chefe de redação do jornal, Dean Baquet, citado no comunicado.

