Netanyahu espera aliança "mais forte do que nunca" com Trump

Jerusalém 20/01/2017 | 14h00

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou nesta sexta-feira que espera que a aliança de seu país com Estados Unidos seja "mais forte do que nunca" com a posse do presidente Donald Trump.

"Parabéns ao meu amigo, o presidente Trump. Me felicita a ideia de trabalhar estreitamente com você para tornar a aliança Israel-Estados Unidos mais forte do que nunca", afirmou o primeiro-ministro em sua conta do Twitter pouco antes do início da posse de Trump.

Segundo o jornal israelense Haaretz, os serviços de segurança israelenses apresentaram a Netanyahu uma série de cenários possíveis sobre a violência que poderia ser empregada pelos palestinos caso o novo presidente americano anuncie uma mudança da embaixada de Tel-Aviv a Jerusalém, como prometeu durante sua campanha.

Reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel, Trump romperia com a política histórica dos Estados Unidos, que é também a da maioria da comunidade internacional.

