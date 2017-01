Netanyahu denuncia novo lançamento de teste de míssil iraniano

Jerusalém 30/01/2017 | 19h41

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, denunciou nesta segunda-feira (30) o novo lançamento de um míssil balístico por parte do Irã e informou que tratará deste assunto com o presidente americano, Donald Trump, no encontro previsto para acontecer em 15 de fevereiro em Washington.

"O Irã lançou de novo um míssil balístico", anunciou Netanyahu em sua página no Facebook, o que constitui - segundo ele - "uma flagrante violação da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas".

A data do lançamento não foi informada.

Nos últimos meses, o Irã fez uma série de lançamentos de testes de mísseis. Hoje, Washington disse estar ciente da atividade.

Em reações nesta segunda-feira, tanto os Estados Unidos quanto os governos europeus consideraram o teste como uma violação dos compromissos do acordo nuclear de 2015.

Segundo os países ocidentais, os mísseis iranianos podem transportar ogivas nucleares. A República Islâmica insiste em que seu programa balístico é totalmente defensivo e "não negociável".

Israel se opôs ao acordo assinado entre o Irã e as principais potências mundiais, que garantem o uso civil do programa nuclear iraniano em troca da retirada progressiva das sanções internacionais.

"A agressão iraniana não pode ficar sem resposta", advertiu Netanyahu em sua mensagem.

Nesta segunda à noite, o Irã ainda não havia reagido a essas declarações.

jjm/tp/iw/es/lmm/cb/tt