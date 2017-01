Netanyahu denuncia novo lançamento de teste de míssil iraniano

Jerusalém 30/01/2017 | 17h27

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, denunciou nesta segunda-feira (30) o novo lançamento de um míssil balístico por parte do Irã e informou que tratará deste assunto com o presidente americano, Donald Trump, no encontro previsto para acontecer em 15 de fevereiro em Washington.

"O Irã lançou de novo um míssil balístico", anunciou Netanyahu em sua página no Facebook, o que constitui - segundo ele - "uma flagrante violação da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas".

