"Não tem como começar melhor", vibra autor do gol da vitória do Avaí

O atacante Denilson começou com o pé direito no Campeonato Catarinense. O atleta foi o autor do gol da vitória do Avaí sobre o Criciúma, neste sábado, no Estádio Heriberto Hülse. Após o confronto, ele comemorou o resultado.



- Não tem como começar melhor. A emoção foi grande. Eu trabalho para isso e ainda bem que consegui fazer o gol. Tivemos um bom resultado - vibrou Denilson.

Alemão, que atuou como zagueiro na partida, valorizou o conjunto do time azurra e disse que é preciso seguir com os pés no chão na sequência da competição.

- Acho que a nossa equipe veio proposta a marcar, o que nos levou ao sucesso no ano passado. Essa equipe, todo mundo viu, correu, se ajudou, o Avaí tem muita a ganhar na competição. Temos que continuar com os pés no chão e buscando algo maior - pontou o jogador do Leão.

O Avaí volta a campo pelo Estadual contra o Metropolitano. A partida será na quinta-feira, às 221h, no Estádio da Ressacada.

